Екатеринбургский гарнизонный суд продолжит рассмотрение дела начальника военной полиции Ящука

29 сентября в 10:00 в Екатеринбургском гарнизонном военном суде (улица Мира, 26) продолжится рассмотрение уголовного дела о превышении должностных полномочий начальником военной полиции Центрального военного округа полковником Геннадием Ящуком и пособничестве в совершении данного преступления майором Кириллом Кожевниковым. Как сообщили "Областной газете" в суде, судья Александр Шестаков объявил перерыв до 10:00 29 сентября.

По имеющейся информации, полковник Ящук за время руководства военной полицией ЦВО организовал систему поборов с подчинённых ему сотрудников комендатур: военнослужащим оформлялись премии, часть которых те должны были сдать Ящуку. С началом следствия полковник был отстранён от должности. Майор Кожевин, который, как полагает следствие, помогал начальнику собирать средства, продолжает исполнять служебные обязанности.