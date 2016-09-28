В Среднем Урале изъято из обращения девять серий некачественных лекарств

За первое полугодие в Свердловской области выявлено девять серий недоброкачественных лекарственных препаратов.Такая информация прозвучала на заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, которое провёл врио председателя областного правительства Алексей Орлов.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, наиболее частыми нарушениями в этой сфере является несоблюдение сроков годности препаратов, непредоставление информации о побочном действии лекарств и нежелательных реакциях организма на применение медикаментов.

По словам врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Людмилы Мокиной, за 2015 год в аптеках Среднего Урала обнаружено 35 серий недоброкачественных лекарств.

— Количество фальсификата снижается, но останавливаться на этом нельзя. Решить проблему можно только полностью её искоренив, — сказала Людмила Мокина.

Сотрудники Росздравнадзора продолжают выявлять недоброкачественные лекарства. Судя по документам, размещённым на сайте территориального органа этого ведомства, только в сентябре из оборота изъяты ещё четыре партии медикаментов. Причём речь идёт о самых массовых лекарствах: парацетомоле, активированном угле, нафтизине и растворе аммиака.