Российские разработчики представили бесплатную замену шрифту Times New Roman

Сегодня стали доступны для скачивания бесплатные для использования отечественные шрифты PT Astra Sans и PT Astra Serif. Новые шрифты метрически (по размерам) полностью соответствуют шрифту Times New Roman, который на данный момент является обязательным для государственных учреждений в России.

Общедоступные отечественые шрифты представили и предложили для свободного скачивания и использования АО "НПО РусБИТех" и ООО НПП "ПараТайп". По утверждению разработчиков, замена шрифта в документах не изменит их внешнего вида.

— Использование шрифта Times New Roman в операционных системах, отличных от MS Windows, требует заключения соответствующего лицензионного договора с правообладателем – компанией Monotype Imaging Inc. (США) и предусматривает денежные отчисления за каждый используемый экземпляр шрифта. Более того, в связи с санкционной политикой, проводимой в отношении Российской Федерации, заключение такого лицензионного договора стало невозможным, - сообщают разработчики отечественных шрифтов.

Как пояснил "ОГ" Роман Мылицын, руководитель Центра компетенции по Astra Linux АО "НПО РусБИТех", исключение из ведомственных стандартов требования об обязательном использовании иностранных шрифтов, принадлежащих коммерческим компаниям, - дело ближайшего времени. Этот вопрос уже был поставлен перед депутатами Государственной думы министром связи и массовых коммуникаций России Николаем Никифоровым.

— За последнее десятилетие принято огромное количество документов, в которых прямо прописано, по сути, такое косвенное использование тех или иных иностранных продуктов. Все это нужно вычищать, - сказал Никифоров на встрече с фракцией "Единой России" в Госдуме в мае 2016 года.