В Екатеринбурге осмотрят новый пешеходный переход в районе ТРЦ "КомсоМолл"

28 сентября 2016, 15:48

29 сентября.11:00. В Екатеринбурге пройдёт осмотр нового пешеходного перехода у ТРЦ "КомсоМолл".

В мероприятии примут участие представители  Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", министерства транспорта и связи Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, администрации Октябрьского района Екатеринбурга и ТРЦ "КомсоМолл". |

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