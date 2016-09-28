В Екатеринбурге осмотрят новый пешеходный переход в районе ТРЦ "КомсоМолл"

29 сентября.11:00. В Екатеринбурге пройдёт осмотр нового пешеходного перехода у ТРЦ "КомсоМолл".

В мероприятии примут участие представители Свердловской железной дороги - филиала ОАО "РЖД", министерства транспорта и связи Свердловской области, администрации города Екатеринбурга, администрации Октябрьского района Екатеринбурга и ТРЦ "КомсоМолл". |