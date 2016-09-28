Стартовала областная спартакиада инвалидов
28 сентября 2016, 16:24
В спорткомплексе "Курганово" стартовала XXII областная спартакиада инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Как сообщает департамент информполитики губернатора, в ней примут участие более 90 человек. Свои команды представили все управленческие округа Свердловской области.
Состязания продлятся три дня. Спортсмены померяются силами в пяти дисциплинах: бадминтон, дартс, фигурное вождение на колясках, подтягивание и отжимание.
— Вы доказываете своим примером, что можно несмотря ни на что вести активный образ жизни, быть сильными духом и стремиться к новым победам, — обратился к участникам спартакиады и.о. министра социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.