Стартовала областная спартакиада инвалидов

В спорткомплексе "Курганово" стартовала XXII областная спартакиада инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Как сообщает департамент информполитики губернатора, в ней примут участие более 90 человек. Свои команды представили все управленческие округа Свердловской области.

Состязания продлятся три дня. Спортсмены померяются силами в пяти дисциплинах: бадминтон, дартс, фигурное вождение на колясках, подтягивание и отжимание.