ХК "Автомобилист" объявил о проведении конкурса красоты среди болельщиц

Свердловский хоккейный клуб объявил конкурс "Мисс Автомобилист". Приём заявок продлится до 7 октября, сообщает пресс-служба клуба.

В этом году участницам предстоит пройти некоторые испытания помимо кастинга, выполнить несколько заданий, продемонстрировать артистизм, находчивость, знать историю клуба и иметь кулинарные способности.

С 28 сентября по 7 октября организаторы принимают анкеты на почту missavto@s-promo.ru. Принять участие в конкурсе могут все желающие старше 16 лет.

11 октября пройдет кастинг, на котором жюри выберет 30 участниц. Финал "Мисс Автомобилист" состоится в конце ноября.