Суд арестовал очередного участника перестрелки на улице Депутатской в Екатеринбурге

В Екатеринбурге продолжается избрание меры пресечения по отношению к организаторам и участникам массовых беспорядков на улице Депутатской 3 сентября. На этот раз Ленинским районным судом было принято решение об аресте до 5 ноября Петра Оглы. Он обвиняется по части 2 статьи 212 УК РФ - "участие в массовых беспорядках".

- Суд постановил арестовать Петра Оглы до 5 ноября по ходатайству следствия, - сообщили корреспонденту "ОГ" в суде.

Как ранее сообщалось, 3 сентября агрессивно настроенная группа на 7 автомобилях подъехала к дому на улице Депутатской в Екатеринбурге для того, чтобы силовыми методами решить имевшийся конфликт с хозяином жилища Олегом Шишовым. В результате начавшейся стрельбы двое из приехавших получили ранения и скончались. Владелец жилья, Олег Шишов, изначально подозревавшийся в убийстве двух человек, был отпущен под подписку о невыезде. Позже следователи нашли в действиях стрелявших признаки превышения пределов необходимой самообороны. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее было принято решение об аресте четверых участников нападения на дом Шишова, в том числе основного подозреваемого - Дмитрия Пестрикова, который, как считают следователи, и собрал бригаду для разборки. Олега Шишова и братьев Дутовых сейчас считают пострадавшей стороной, применившей оружие в порядке самообороны.

По некоторым данным, в настоящее время правоохранительные органы разыскивают ещё семерых подозреваемых в нападении.