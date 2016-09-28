Глава Минздрава: введение ограничений может привести к увеличению числа криминальных абортов

28 сентября 2016, 17:00

Выведение абортов из системы обязательного медицинского страхования (ОМС) может быть опасно для здоровья женщин. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова, сообщает ТАСС.

— Есть определённые нюансы, связанные с возможным переходом абортов в тень, особенно для тех лиц, которые имеют низкий достаток, для несовершеннолетних девочек, у которых случается такая ситуация. Наша задача, чтобы введение каких-то ограничений не приводило к увеличению материнской и младенческой смертности, не приводило к увеличению числа криминальных абортов, — отметила Скворцова.

По словам министра, необходимо учитывать возможные риски запрета абортов. Так, во время острого запрета абортов в советское время материнская смертность была выше показателя 320 на 100 тыс. населения.

— А сейчас у нас с вами — 10, а по результатам текущего года — ещё меньше, — добавила Вероника Скворцова.

Напомним, 27 сентября патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с участниками общественных объединений "За жизнь" и движения "Православные добровольцы" подписал обращение граждан за запрет абортов. Как отметили в Русской православной церкви, первым шагом к искоренению абортов как социального явления станет вывод этой процедуры из системы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, правительство России поддержало законопроект о запрете в стране бэби-боксов. Об этом на своём сайте сообщила автор законодательной инициативы, член Совета Федерации Елена Мизулина. По её мнению, государство не должно поощрять отказы от новорождённых.

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