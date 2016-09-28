Пресс-конференция, посвящённая контролю качества питания в школах и детских садах Свердловской области

28 сентября 2016, 16:46

29 сентября.13:30. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая контролю качества питания в школах и детских садах Свердловской области.

 В пресс-конференции примут участие:

  •  Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева
  • Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Анатолий Соложнин
  • Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских

 Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:

  • С начала учебного года произошло несколько резонансных случаев пищевых отравлений в школах Екатеринбурга. Каковы результаты расследований? С чем связаны эти случаи? Какова их причина?
  • Как отслеживается качество питания в школах и детских садах Екатеринбурга и Свердловской области? Какой контроль проходят сотрудники столовых и комбинатов питания?
  • Каждый учебный год начинается со случаев отравлений в столовых в учебных заведениях. Что возможно предпринять для контроля над ситуацией?
  • Какие меры будут приняты по результатам произошедших случаев?
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать

Ваш комментарий

Войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter и отправляйте комментарии от своего имени, или просто представьтесь в форме ниже.




Введите код с картинки в поле ниже или войдите на сайт через Вконтакте, Facebook, Yandex или Twitter, чтобы повторно не вводить код. captcha

Пожалуйста, заполните все поля. Все комментарии проходят премодерацию.

ПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПРОВЕДЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИЙПроведите Ваши деловые встречи на высоком уровне ... Непревзойденные конференц-залы уже утвердили Атриум Палас Отель как популярное место для проведения мероприятий высокого уровня. Выберите один из наших современных конференц-залов и все бизнес-услуги для Вашей идеальной конференции.
Реклама
Последние новости
Что было раньше