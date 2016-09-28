Пресс-конференция, посвящённая контролю качества питания в школах и детских садах Свердловской области
28 сентября 2016, 16:46
29 сентября.13:30. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая контролю качества питания в школах и детских садах Свердловской области.
В пресс-конференции примут участие:
- Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева
- Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Анатолий Соложнин
- Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских
Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции:
- С начала учебного года произошло несколько резонансных случаев пищевых отравлений в школах Екатеринбурга. Каковы результаты расследований? С чем связаны эти случаи? Какова их причина?
- Как отслеживается качество питания в школах и детских садах Екатеринбурга и Свердловской области? Какой контроль проходят сотрудники столовых и комбинатов питания?
- Каждый учебный год начинается со случаев отравлений в столовых в учебных заведениях. Что возможно предпринять для контроля над ситуацией?
- Какие меры будут приняты по результатам произошедших случаев?
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