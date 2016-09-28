29 сентября.13:30. В пресс-центре информационного агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге состоится пресс-конференция, посвящённая контролю качества питания в школах и детских садах Свердловской области.

В пресс-конференции примут участие:

Начальник управления образования администрации Екатеринбурга Екатерина Сибирцева

Начальник отдела охраны прав детей и комплексной безопасности в системе образования министерства общего и профессионального образования Свердловской области Анатолий Соложнин

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Дмитрий Козловских

Вопросы, которые будут озвучены на пресс-конференции: