Валерий Васильев стал новым защитником ХК "Автомобилист"

Хоккейный клуб "Автомобилист" заключил двусторонний контракт с защитником Валерием Васильевым, сообщает пресс-служба клуба.

Воспитанник московского "Спартака" дебютировал в КХЛ в сезоне 2012/13. Через два года перешел в "Авангард", а затем в "Торпедо", в 2015 году в составе нижегородской "Чайки" завоевал Кубок Харламова. В прошлом сезоне вернулся в омский "Авангард". Принимал участие в международных соревнованиях в составе юниорских сборных России. Победитель Европейского юношеского фестиваля 2011 года, бронзовый призер молодежного чемпионата мира 2014 года. В 2012 году на драфте НХЛ в седьмом раунде был выбран "Филадельфией".

Родился 31 мая 1994 года в Москве. Рост 189 см, вес 98 кг.