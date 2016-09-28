За 9 месяцев в Свердловской области родилось 375 двоен и 4 тройни

За 9 месяцев 2016 года в Свердловской области родилось 28770 детей, сообщает Свердловское отделение Фонда социального страхования.

Среди родившихся 14868 мальчиков и 13902 девочки, 375 двоен и 4 тройни. Средний вес ребенка 3,31 кг, средний рост – 51,67 см. Средний возраст матерей составил 29 лет.

Первенцами в семьях стали 10712 детей, вторыми – 12005, третьими и последующими – 4143 новорождённых.

Региональный Фонд социального страхования отмечает, что в рамках реализации приоритетного национального проекта "Здоровье" по программе "Родовой сертификат" для оплаты услуг медицинских организаций перечислены около 295 млн. рублей.