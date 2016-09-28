В России стартовала акция "Читаем с Почтой"

Почта России объявила о проведении акции активных продаж прессы и книг "Читаем с Почтой".

Как сообщает пресс-служба Почты России, акция продлится в течение октября и ноября 2016 года. В течение этих двух месяцев клиенты почтовых отделений, купившие газеты и журналы на сумму более 100 рублей или книг на сумму более 500 рублей смогут получить в подарок книгу или световозвращающий брелок, обеспечивающий безопасность людей на дорогах.

— Акция "Читаем с Почтой" направлена не только на поддержку розничных продаж, для нас не менее важно обеспечить людям доступ к хорошей качественной литературе по всей стране, включая и самые отдалённые территории, — прокомментировала заместитель гендиректора Почты России по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.

Фото: пресс-служба Почты России