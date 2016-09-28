Танк "Армата" будет иметь интерфейс компьютерной игры

Действия экипажа новейшего российского танка Т-14 "Армата" в боевой обстановке будут предельно упрощены. Об этом сообщил журналистам директор специального конструкторского бюро Горьковского завода аппаратуры связи имени А.С. Попова Игорь Рябов - предприятие разрабатывает и выпускает данную аппаратуру для Т-14.

- "Армата" станет первой российской бронетехникой, на которую будет установлен комплекс оперативного захвата и обнаружения целей с видеорежимом, - приводит ТАСС слова руководителя. - Это позволяет командиру быстро передавать наводчику не просто координаты цели, но и ее видео. Формально управление боем превращается в компьютерную игрушку.

По словам Игоря Рябова, командиру танка достаточно навести курсор на цель и нажать для ее захвата кнопку, после чего точные координаты цели и картинка с поля боя передаются наводчику. При этом можно даже "указать, к примеру, что этот танк подбиваем первым, БМП вторым и так далее, а наводчику остается только нажать на кнопку". Директор отметил, что большая опытная партия данного оборудования уже проходит войсковые испытания.

Ранее вице-премьер правительства, курирующий вопросы оборонной промышленности, Дмитрий Рогозин уже заявлял, что тенденции развития отечественного танкостроения ведут к тому, что в танкисты нужно будет набирать геймеров.

Отметим, на базе унифицированной тяжёлой платформы "Армата" в настоящее время создаются танк Т-14 и тяжёлая БМП Т-15, а также ряд бронетехники с другими задачами. Танк с необитаемой башней и изолированной бронекапсулой для экипажа отличает ряд принципиальных для танкостроения новинок. Сейчас машины проходят войсковые испытания. Серийное производство начнётся с 2018 года.