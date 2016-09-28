И.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Копытов посетит горнозаводской управленческий округ

28 сентября 2016, 17:45

29 сентября. 11:00. И.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов посетит горнозаводской управленческий округ.

Программа визита:

 11:00. Посещение предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области "Тагильское пиво".

Михаил Копытов примет участие в открытии новой линии по розливу крафтового пива. Адрес: Нижний Тагил, улица Краснознаменная 130 "В".

14:30. Посещение ООО "Некрасово".

Сельхозпредприятие специализируется на выращивании картофеля и овощей. В этом году здесь был запущен новый сушильный комплекс, а в следующем году предприятие начнёт развивать животноводство.

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