И.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Копытов посетит горнозаводской управленческий округ

29 сентября. 11:00. И.о. министра АПК и продовольствия Свердловской области Михаил Копытов посетит горнозаводской управленческий округ.

Программа визита:

11:00. Посещение предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области "Тагильское пиво".

Михаил Копытов примет участие в открытии новой линии по розливу крафтового пива. Адрес: Нижний Тагил, улица Краснознаменная 130 "В".

14:30. Посещение ООО "Некрасово".

Сельхозпредприятие специализируется на выращивании картофеля и овощей. В этом году здесь был запущен новый сушильный комплекс, а в следующем году предприятие начнёт развивать животноводство.