В Ельцин-центре состоится детский спектакль-эксперимент "Фликтс"

8 октября. 11:30. В Ельцин-центре пройдёт детский спектакль-эксперимент "Фликтс".

Постановку представит детский театр "Три апельсина".

Спектакль о взаимодействии, интеграции в обществе и поиске своего места в мире. Немного грустная и поэтичная история о том, как необычный цвет искал свое место среди ярких красок Земли. Ребята попадут в атмосферу творчества: создание рисунков прямо на декорациях, теневой театр. Чтение и перевод с португальского.

Мероприятие состоится в книжном магазине "Пиотровский".