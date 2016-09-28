В Ельцин-центре состоится детский спектакль-эксперимент "Фликтс"
28 сентября 2016, 17:54
8 октября. 11:30. В Ельцин-центре пройдёт детский спектакль-эксперимент "Фликтс".
Постановку представит детский театр "Три апельсина".
Спектакль о взаимодействии, интеграции в обществе и поиске своего места в мире. Немного грустная и поэтичная история о том, как необычный цвет искал свое место среди ярких красок Земли. Ребята попадут в атмосферу творчества: создание рисунков прямо на декорациях, теневой театр. Чтение и перевод с португальского.
Мероприятие состоится в книжном магазине "Пиотровский".
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