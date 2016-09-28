Фотографический критик Виктория Мусвик прочитает лекцию о прибалтийской фотографии 80-90-х годов

28 сентября 2016, 17:58

30 сентября. 19:00. Фотографический критик, преподавать курсов по теории фотографии Виктория Мусвик прочитает лекцию о прибалтийской фотографии 80-90-х годов.

Виктория Мусвик - фотографический критик, преподаватель и куратор, приглашённый исследователь ЕГУ (Вильнюс). Преподавала курсы "Теория фотографии", "История фотографии", "Исследования визуальности и анализ изображения", "Художественная критика и культурная аналитика " в МГУ и ЕГУ, фотоакадемиях и новостных агентствах. Она публиковалась в фотографических изданиях Photographer.ru, "ФотоАрт", "Фотофонд РИА", "Фототехника и видеокамеры", газетах The Art Newspaper Moscow, "Коммерсант", "Время новостей", "Московские новости", журналах и сетевых изданиях "Искусство", "Власть", Calvert Magazine, Polit.ru; Russ.ru. В августе 2016 года Виктория Мусвик курировала выставочную программу классической и современной литовской фотографии и была председателем жюри на фотографическом фестивале в Угличе.

Мероприятие пройдёт в Арт-галерее Ельцин Центра.

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