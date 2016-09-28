В Свердловской области учатся свыше 4000 детей из семей мигрантов

В настоящее время в школах Среднего Урала обучается свыше 4000 детей из семей мигрантов. Такая цифра прозвучала на заседании коллегии по безопасности при полномочном представителе Президента России в УрФО, в котором по поручению губернатора Евгения Куйвашева принял участие врио председателя правительства Свердловской области Алексей Орлов.

Как сообщает департамент информполитики главы региона, миграционная политика всегда находится на особом контроле у губернатора Евгения Куйвашева. Он не раз подчёркивал, что "задача областной власти — обеспечить всем жителям и гостям региона безопасность, социальную стабильность, защитить от угроз экстремизма".

По оценке Алексея Орлова, миграционная ситуация на территории Свердловской области стабильная. Даёт положительные результаты Концепция по национальной политике, утверждённая Евгением Куйвашевым в 2015 году.

— В настоящий момент в школах региона учится более четырёх тысяч детей из семей мигрантов. Особое внимание уделяется работе с детьми, имеющими трудности в языковой адаптации. Для таких учащихся предусмотрены дополнительные занятия по изучению русского языка, факультативы, индивидуальные занятия. Социализация детей из семей мигрантов реализуется через программы дополнительного образования и национально-культурные мероприятия, — отметил Алексей Орлов.

Напомним, только за 2015 года в семьях выходцев из стран СНГ, проживающих на Среднем Урале, родилось почти 1300 детей. Исходя из этого, можно предположить, что количество школьников из семей мигрантов в наших школах продолжит увеличиваться.