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Филиал Ельцин-Центра появится в Москве

28 сентября 2016, 18:29

К концу 2017 года Управление делами президента реконструирует усадьбу Долгоруковых-Бобринских, где создаст филиал фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" (Ельцин-Центр) в Москве. Подрядчиком проекта стоимостью 1,33 млрд рублей выбрано ООО "Ремтехник". Об этом написал "Коммерсант", информацию "ОГ" подтвердила специалист по связям с общественностью Ельцин-Центра Елена Волкова.

После реконструкции в усадьбе Долгоруковых-Бобринских в Москве разместятся сменные экспозиции, будут проводиться камерные вечера, часть помещений отразит московский период жизни первого президента, а также исторический "пушкинский след" (в усадьбе бывал поэт). В филиале Ельцин-Центра будут проходить общественные программы, зимой во дворе зальют каток.

"Работать над филиалом в Москве будут и сотрудники екатеринбургского Ельцин-Центра. Планируется, что в усадьбу Долгоруковых-Бобринских переедет Фонд Ельцина. При этом бывший кабинет первого президента в Кремле, восстановленный Уральским художественным фондом, останется в экспозиции центра в Екатеринбурге", - прокомментировала ситуацию Елена Волкова. 

Фото: социальные сети

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