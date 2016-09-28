Обзор криминальной хроники среды, 28 сентября

В Берёзовском за разбои, кражи и грабежи осуждены члены молодёжной банды. Как сообщили в свердловском управлении СКР, в период с августа 2015 по январь 2016 года 13 сообщников в возрасте от 14 до 20 лет совершили серию краж, грабежей и разбоев на территории Берёзовского и Екатеринбурга. В результате от действий преступников пострадали шесть человек - у них похищены денежные средства и имущество на общую сумму порядка 20 тысяч рублей. Дважды сообщники совершали ночные кражи из магазина в Берёзовском, похищая спиртное, а также похитили два автомобиля, которые они бросили после того, как некоторое время на них катались. В зависимости от степени вины всем молодым людям назначено наказание от 1 года 4 месяцев условного лишения свободы до 4 лет 6 месяцев реального лишения свободы в колонии общего режима и в воспитательной колонии.

Свердловская полиция задержала иностранного гражданина, убившего соотечественницу. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, 28-летний мужчина, работавший охранником в одном из кафе Екатеринбурга, в августе этого года совершил убийство своей 49-летней землячки, после чего похитил у неё драгоценности на крупную сумму. На розыск предполагаемого убийцы был ориентирован личный состав всех территориальных органов городской и областной полиции. Злоумышленника пришлось задерживать при силовой поддержке бойцов ППС: мужчина оказал сопротивление и попытался скрыться. Сейчас ему предъявлено обвинение в убийстве.

В Нижнем Тагиле ищут похитителя оборудования и инструмента со строек города. Как сообщает городская полиция, начиная с середины лета добычей злоумышленников стали инструменты, оборудование и стройматериалы стоимостью десятки и сотни тысяч рублей. Поиски злоумышленников ведутся.