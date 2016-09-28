Баскетболистки «УГМК» вышли в четвертьфинал Кубка России

В первом официальном матче сезона екатеринбургская команда «УГМК» без особых проблем обыграла в гостях самарский клуб «Политех-СамГТУ» - 86:40.

Это была игра в рамках 1/8 финала Кубка России – турнира, в котором могут играть только российские баскетболистки.Так что «лисицы» играли в Самаре без Альбы Торренс и Ники Барич, которые уже находятся в расположении команды, зато с имеющей российский паспорт Деанной Нолан.

Самыми результативными в составе «лисиц» стали Мария Черепанова (23 очка, 9 подборов) и Ольга Артешина (18 очков, 6 подборов).

В четвертьфинале «УГМК» сыграет с победителем матча между сыктывкарской «Никой» и курским «Динамо» (эта игра началась в Сыктывкаре в 20 часов по уральскому времени и ещё не завершилась). Матчи 1/4 финала запланированы на 23 октября.