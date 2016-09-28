В четвертьфинале Кубка России «УГМК» сыграет с действующим обладателем трофея

В четвертьфинале Кубка России по баскетболу среди женских команд екатеринбургская «УГМК» сыграет с действующим обладателем этого трофея - курским «Динамо».

«Лисицы» сегодня выиграли в Самаре матч 1/8 финала у «Политеха-СамГТУ» - 86:40, а курянки спустя два часа также в гостях не оставили шансов сыктывкарской «Нике» - 100:42.

Курское «Динамо» - пожалуй, самый серьёзный соперник из всех команд, которые могли оказаться в соперниках «УГМК» на этой стадии. Даже за вычетом высококлассных легионерок, которые по регламенту не имеют права играть в Кубке России, у курянок очень квалифицированный подбор российских баскетболисток.

Кроме того, в мае команду возглавил главный тренер сборной Испании Лукас Мондело, приводивший к победе в Евролиге «Авениду» из Саламанки, а национальную сборную к золоту чемпионата Европы (2013), серебру чемпионата мира (2014) и Олимпийских игр (2016).

Матчи 1/4 финала пройдут 23 октября. Команды, победившие на этой стадии, определят обладателя Кубка России в формате «Финала четырёх» 23-24 декабря.