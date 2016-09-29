Цены на нефть выросли на фоне договорённости ОПЕК

По данным мировых торгов, стоимость фьючерса на нефть марки Brent поднялась в минувшую среду, 28 сентября, сразу на 4,6 %. Таким образом, стоимость нефти составила 48,35 долларов за баррель. Рост цен произошёл на фоне достигнутых договорённостей между государствами - членами Организации экспортёров нефти (ОПЕК) об ограничении добычи нефти.

Ранее отмечалось, что страны - члены ОПЕК на состоявшейся в Алжире встрече в рамках XV Международного энергетического форума смогли договориться об ограничении добычи нефти на уровне 33 млн баррелей в сутки.

- Окончательное предложение должно быть сформулировано к заседанию ОПЕК в ноябре, - приводит ТАСС заявление министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане. - Мы решили сократить добычу на 700 тыс. баррелей в сутки и установили потолок добычи в диапазоне 32,5-33 млн баррелей.

Кроме роста цен на нефть в среду также был отмечено падение курса евро к рублю: в ходе торгов на Московской бирже евро опустился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 89 копеек и составил 70,74 руб.