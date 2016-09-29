Областная власть ужесточила контроль над Региональным фондом капремонта

Руководство Свердловской области в четыре раза сократило срок, в течение которого региональный фонд содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах обязан был реагировать на результаты проверок, проведённых областным департаментом Госжилстройнадзора. Такое постановление правительства региона опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Как известно контроль за деятельностью регионального фонда капремонта возложен на департамент Госжилстройнадзора Свердловской области. Он периодически проводит проверки деятельности фонда. Ранее руководство фонда обязано было реагировать на результаты этих инспекций в течение двадцати дней. Теперь же срок сокращён до пяти рабочих дней.

Напомним, в нынешнем году на Среднем Урале проводится капитальный ремонт 2450 многоквартирных домов в 75 муниципалитетах. Как сообщает департамент информполитики губернатора, на сегодняшний день 600 зданий из этого числа уже полностью отремонтированы, около 300 — находятся в стадии приёмки, готовность оставшихся объектов превышает 80%.