Свердловский военкомат сократил план призыва на 350 человек

29 сентября 2016, 10:55

В ходе осенней призывной кампании, которая стартует 1 октября, отдавать долг Родине отправятся 3999 жителей Свердловской области. Такая цифра была озвучена военным комиссаром региона генерал-майором запаса Игорем Ляминым на состоявшемся инструкторско-методическом сборе с председателями призывных комиссий и должностными лицами областного военного комиссариата. Это на 350 человек меньше, чем в весеннюю призывную кампанию этого года.

Совещание проводил руководитель администрации губернатора Свердловской области Владимир Тунгусов, сообщили "ОГ" в Военном комиссариате Свердловской области.

Игорь Лямин, выступая перед собравшимися отметил, что в ходе весеннего призыва в период с апреля по июнь 2016 года с областного сборного пункта были отправлены 193 воинские команды, два воинских эшелона до станций Хабаровск и Уссурийск в количестве 53 и 330 призывников. Свыше 80 человек были доставлены к месту военной службы самолётами - в аэропорты Калининграда и Симферополя.

Подавляющее большинство свердловчан, призванных весной, проходят военную службу в воинских коллективах Центрального (1661 чел.) и Восточного (1062 чел.) военных округов. Десяти юношам выпала честь служить в Президентском полку в Москве. В соответствии с соглашением между командованием Центрального военного округа и Первоуральским новотрубным заводом, 30 призывников, из числа учащихся Первоуральского металлургического колледжа, по традиции, были направлены для прохождения военной службы в одну из частей военного округа. Кроме того, в частях ЦВО проходят срочную службу трое казаков Оренбургского казачьего войска. 

Ранее сообщалось также, что трое ребят, имевших опыт поисковой работы на полях сражений Великой Отечественной войны, были направлены для прохождения военной службы в 90-й отдельный специальный поисковый батальон Западного военного округа — специальную часть, занимающуюся поисками останков павших военнослужащих.

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