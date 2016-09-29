Свердловчане предложили изучать химию с начальной школы

Уральские педагоги предложили увеличить в школьной программе количество часов на изучение химии и ввести первые уроки по этому предмету уже с начальной школы. Об этом шла речь на одном из заседаний в рамках XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, проходящего сейчас в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета, учителя уверены в необходимости срочного пересмотра образовательного стандарта. По мнению педагогов, из-за пробелов в сегодняшней школьной программе молодые люди нередко вступают во взрослую жизнь, не понимая даже основных химических законов.