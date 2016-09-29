Свердловчане предложили изучать химию с начальной школы

29 сентября 2016, 11:07

Уральские педагоги предложили увеличить в школьной программе количество часов на изучение химии и ввести первые уроки по этому предмету уже с начальной школы. Об этом шла речь на одном из заседаний в рамках XX Менделеевского съезда по общей и прикладной химии, проходящего сейчас в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Уральского федерального университета, учителя уверены в необходимости срочного пересмотра образовательного стандарта. По мнению педагогов, из-за пробелов в сегодняшней школьной программе молодые люди нередко вступают во взрослую жизнь, не понимая даже основных химических законов.

— Как-то показывал опыты в школах уральской глубинки. Среди самых печальных ситуаций: подношу палочку к ватке смоченной спиртом, она загорается, спрашиваю детей: "Что произошло?". "Это магия!", — кричит один из учеников. Или вот определение понятия "чёрная дыра" от школьника: "Это отверстие в атмосфере, через которое поступает ядовитый воздух из космоса", — рассказал Заслуженный учитель РФ, педагог екатеринбургской гимназии № 9 Сергей Москвин.

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