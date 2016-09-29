Кубок мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле не состоится по техническим причинам

29 сентября 2016, 11:43

Международная федерация лыжного спорта (FIS) запретила проведение Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в Нижнем Тагиле по причине несоответствия площадки требованиям FIS и невыплаты призового фонда победителям прошлых соревнований, об этом говорится в официальном сообщении Международной федерации лыжного спорта.

Место проведения Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина федерация объявит в ближайшее время. Как сообщает FIS, причиной такого решения стало несоответствие соревновательной площадки требованиям FIS - не установлена ветровая сетка, которая защищает спортсменов от порывов ветра и, соответственно, от падений и травм (устанавливается вдоль трамплина) и невыплата призового фонда победителям прошлых соревнований.

Напомним, соревнования в Нижнем Тагиле должны были состояться 10-11 декабря 2016 года. 

Как сообщил источник в областном министерстве спорта, призовой фонд соревнований формируется из внебюджетных источников, от доходов от трансляции соревнований и привлечённых средств. Выплаты осуществляет Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, и призовые спортсменам выплачены, но с опозданием. Что касается ветрозащиты - она действительно отсутствует и вряд ли появится, поскольку это технически сложное сооружение и подрядчика найти сложно. 

В свою очередь российская федерация на своём сайте разместила лаконичное сообщение: "В Цюрихе состоялось очередное заседание Технических комитетов по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. Соревнования Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в Нижнем Тагиле отменены по причине невыполнения организаторами соревнования требований FIS по установке ветрозащиты.

Как только ветрозащитная сетка будет установлена, Нижний Тагил вернётся в график соревнований Кубка мира в 2017 и последующие годы. Решение о проведении в Нижнем Тагиле женских этапов Кубка мира 2016 года будет принято дополнительно (однако в обновлённом сегодня календаре соревнований в этой строке стоит пропуск - прим.авт.). Соревнования Континентального кубка по лыжному двоеборью, запланированные на март 2017 года, пройдут по расписанию".

Напомним, в августе губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о проведении на Среднем Урале двух крупных соревнований на трамплинном комплексе "Аист": "Кубка мира FIS" по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин и женщин с 8 по 12 декабря 2016 года и "Континентального кубка FIS" по лыжному двоеборью с 8 по 13 марта 2017 года. Однако уже тогда проведение состязаний по прыжкам с трамплина было под вопросом из-за призыва Международного олимпийского комитета не проводить международные соревнования по зимним видам спорта в России

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