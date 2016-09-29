Свердловский полицейский на грузовике раздавил семью из Волгограда

Вечером в среду, 28 сентября, на автотрассе Екатеринбург - Курган произошло смертельное ДТП, жертвами которого стали четыре человека. Ещё двое, в том числе девочка-подросток и предполагаемый виновник автоаварии - сотрудник Екатеринбургского полка патрульно-постовой службы полиции - госпитализированы.

- В 19:25 на 271 км автодороги Екатеринбург - Курган, 37-летний прапорщик полиции, управляя грузовым автомобилем, допустил выезд на полосу встречного движения и столкновение со встречной машиной ВАЗ-2106 под управлением 34-летней жительницы Волгограда, - сообщила пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. - В результате столкновения погибла женщина-водитель и три пассажира автомашины ВАЗ. Ещё одна пассажирка, 14-летняя девочка, была тяжело травмирована. Доставлен в больницу и виновник аварии.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Как сообщили в полиции, если вина прапорщика полиции будет достоверно установлена, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам в установленном порядке, а впоследствии привлечён к уголовной ответственности. Руководителей ждёт ответственность дисциплинарная - за упущения в работе с подчинёнными.