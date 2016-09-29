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Уральский ученый Олег Чупахин презентовал книгу о химической науке

29 сентября 2016, 11:58

Академик Олег Чупахин презентовал издание "Фармацевтическая химия на Урале" на XX Менделеевском съезде по общей и прикладной химии, сообщает пресс-служба УрФУ.

"Основная задача книги в том, чтобы попытаться собрать весь материал, имеющий историческое значение в развитии химической науки региона. Таких попыток ещё не было, а я в определенный момент почувствовал, что, если не сказать об этом — может случиться пробел в истории", — прокомментировал выпуск книги Олег Чупахин на Менделеевском съезде.

"Фармацевтическая химия на Урале" рассказывает об основных этапах развития химической науки в столице Урала и технологиях создания лекарственных средств — получении противотуберкулезных, противолучевых препаратов, об исследованиях противоопухолевых веществ и разработках в противовирусной тематике. Над книгой трудились специалисты кафедры истории науки и техники Уральского Федерального университета и сотрудники Уральского государственного медицинского университета, велась беседа с участниками и очевидцами событий прошлого века.

Фото: пресс-служба УрФУ

Справка "ОГ"

Олег Чупахин родился 9 июня 1934 г.

В 1957 г. с отличием окончил Химико-технлогический факультет УПИ, где работал аспирантом, старшим научным сотрудником, доцентом, профессором кафедры органической химии.

В 1967 г. защитил докторскую диссертацию и стал руководить кафедрой органической химии, проблемной лабораторией физиологически активных веществ. Был деканом химико-технологического факультета.

В 1989 г. возглавил Отдел тонкого органического синтеза Института органического синтеза УрО РАН, с 1993 по 2003 г. являлся директором созданного на базе отдела Института органического синтеза.

В 1987 г. избран членом-корреспондентом АН СССР. В 1992 г.— академиком РАН.

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