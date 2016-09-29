Глава немецкого МИДа сообщил Евгению Куйвашеву о готовности развивать контакты Среднего Урала и ФРГ
29 сентября 2016, 11:49
Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер направил письмо на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, в котором высказался за укрепление экономических и культурных связей между Средним Уралом и Германией.
Как сообщает департамент информполитики главы региона, глава немецкого МИДа поблагодарил Евгения Куйвашева за поддержку при организации школы по энергетике, которая работала нынешним летом на площадке Уральского федерального университета. В её работе приняли участие двадцать учёных и студентов из Германии и России.
Кроме того, Франк-Вальтер Штайнмайер подтвердил готовность содействовать взаимным контактам Свердловской области с разными регионами Германии, в частности с давним партнёром уральцев — землёй Баден-Вюртемберг.
Напомним, сотрудничеству Среднего Урала и этого региона ФРГ в нынешнем году исполняется 25 лет.
— В результате беседы с вами, а также встреч, проведённых с ректором Виктором Кокшаровым, со студентами и представителями гражданского общества у меня сложилось впечатление, что в Свердловской области имеется большая заинтересованность в тесных отношениях с Германией. В трудные времена наши страны больше чем когда-либо должны делать ставку на сотрудничество и тесный взаимный обмен, — отметил глава МИДа ФРГ в своём письме.