Вадим Пантелеев вновь стал председателем Уставного суда Свердловской области

Вадим Пантелев повторно назначен на должность председателя Уставного суда Свердловской области. Такой документ будет опубликован в номере "Областной газеты" за 30 сентября 2016 года.

Напомним, Вадим Пантелеев родился 6 февраля 1961 года в Асбесте. Окончил Уральский политехнический институт и Екатеринбургскую высшую школу МВД РФ, имеет учёную степень кандидата юридических наук. Более 20 лет трудился на руководящих должностях в правоохранительных органах. Председателем Уставного суда области он впервые стал в 2010 году.

Одновременно с состоявшимся сейчас переназначением Вадима Пантелеева, пост его заместителя занял Антон Казанцев.

Фото: пресс-служба Уставного суда Свердловской области