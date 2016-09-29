В Екатеринбурге заработал пешеходный переход через железнодорожные пути около ТРЦ "КомсоМОЛЛ"

Завершено строительство пешеходного перехода через железнодорожные пути на перегоне Шарташ-Аппаратная в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба СвЖД.

Переход оборудован пандусами, что делает его доступным и для людей с ограниченными возможностями здоровья, и для молодых родителей с колясками. При приближении поезда срабатывает звуковая и световая сигнализации.

Ежедневно переход пересекают до 2000 пешеходов - он соединяет микрорайон Синие Камни (входит в состав Октябрьского района Екатеринбурга) и Комсомольский (входит в состав Кировского района).

Фото: СвЖД

Отметим, возведение на данном участке пешеходного моста было предусмотрено по проекту строительства торгового центра "КомсоМОЛЛ" с финансированием за счёт собственников, но было отложено на неопределённый срок. Люди перебегали пути в трёх несанкционированных местах: на 1 км ПК 4 (вблизи ТК "Арсенал"), на 1 км ПК 9 (между ТРЦ "КомсоМолл" и ТК "СтройАрсенал") и на 2 км ПК 9 (вблизи ТРЦ "КомсоМолл"). В сутки по этому участку проходит более 40 железнодорожных составов, переходить пути здесь просто опасно.

Инвестиции ОАО "РЖД" в строительство перехода составили 10,4 млн. рублей. Вне полосы отвода СвЖД обустройство тротуарных дорожек для комфортного и безопасного подхода к объекту выполнено за счёт муниципалитета. Управляющей компанией ТРЦ "КомсоМолл" со стороны торгового центра уложен тротуар, соединяющий подход пешеходного перехода через железнодорожный путь с действующим пешеходным переходом через автомобильную дорогу.

Отметим, сегодня представители областного министерства транспорта и связи, а также администрации Екатеринбурга, осмотрели завершённый объект и не выразили нареканий - переход оборудован по последнему слову техники.