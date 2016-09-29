Из-за ремонта дороги улицу Походную в Екатеринбурге будут перекрывать по ночам

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Земства
12 часов назад
Стандарты городской среды обкатают на моногородах
В 2017 году в России будут разработаны стандарты городской среды – минимальные требования к общественным пространствам и социальным объектам. В ближайшие два года они будут внедрены во всех 319 моногородах России, 17 из которых находятся в Свердловской области.
26 сентября 2016
«Дисциплина — как в спецназе!»
Самый молодой в области мужчина, заведующий детским садом, — «папа» для 264 дошколят.
26 сентября 2016
На автовокзале ликвидировали коллапс
К понедельнику работа Южного автовокзала Екатеринбурга вошла в привычный график. Руководство учреждения выполнило своё обещание наладить работу касс в течение двух дней. В пятницу из-за перехода на новую программу для оформления билетов на вокзале образовались огромные очереди — многие, находясь в них по несколько часов, попросту не успевали сесть на нужный автобус.
26 сентября 2016
В Екатеринбурге пройдёт «День недвижимости»
30 сентября в администрации Екатеринбурга пройдёт бесплатный семинар «День недвижимости», который организует Уральская палата недвижимости.
23 сентября 2016
На воде или на суше?
Проект храма Святой Екатерины одобрили, но будут дорабатывать
22 сентября 2016
Местные думы обновились наполовину
В муниципальные парламенты вошли представители семи партий
22 сентября 2016
Православная община Шуралы отпраздновала Александровские дни
В сентябре в российских городах, где почитается имя святого князя Александра Невского, проходят патриотические праздники
22 сентября 2016
ГИБДД закрыла опасную дорогу под Алапаевском
Областная ГИБДД временно закрывает 22-километровый участок автодороги «село Николо-Павловское — село Петрокаменское — Алапаевск» с 87-го по 110-й километр трассы.
22 сентября 2016
Журналист «ОГ» выпустил книгу
В cреду, 21 сентября, в Доме журналистов собкор «Областной газеты» Дмитрий Сивков презентовал свою книжку «Журналистика третьей провинции».
22 сентября 2016
Сысертских думцев, не отчитавшихся о доходах, простили благодаря артёмовским коллегам
Депутаты Сысертского ГО отклонили представление прокуратуры о лишении мандатов двоих депутатов, не предоставивших справки о доходах и расходах, пишет sysertnews.ru.