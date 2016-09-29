Камышловский завод мозаичных плит признан банкротом

В отношении ООО "Камышловский завод мозаичных плит" начата процедура банкротства. Как следует из материалов, опубликованных на сайте Арбитражного суда Свердловской области, общая задолженность предприятия составляет порядка 50 млн. рублей. Заявителем по делу о банкротстве выступало ООО "Управление промышленной комплектации".

Ранее в отношении банкрота вводилась процедура временного управления - наблюдения.

- В ходе проведения процедуры наблюдения в отношении должника ООО "Камышловский завод мозаичных плит" временный управляющий пришёл к выводам о невозможности восстановления платежеспособности должника и целесообразности ходатайствовать перед арбитражным судом о введении процедуры банкротства - конкурсное производство при использовании в качестве источника покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному управляющему имущество должника, - говорится в решении арбитража.

В отношении должника установлено конкурсное производство сроком на шесть месяцев – до 19.03.2017. Обязанности конкурсного управляющего суд возложил на Лейсан Галлямову, представляющую ассоциацию "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих "Лига". Отчёт конкурсного управляющего будет рассмотрен 1 марта 2017 в 10:50 в Арбитражном суде Свердловской области.