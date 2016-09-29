Евгений Куйвашев и Дмитрий Медведев примут участие в Международном инвестфоруме "Сочи-2016"

29 сентября 2016, 13:45

С 29 сентября по 2 октября в Сочи пройдёт Международный инвестиционный форум, на котором ожидается выступление председателя правительства России Дмитрия Медведева. Как сообщает департамент информполитики губернатора, Средний Урал на этом мероприятии будут представлять губернатор Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб.

Помимо участия в форуме "Сочи — 2016", Евгений Куйвашев планирует встретиться с участниками XX Международного фестиваля журналистов "Вся Россия — 2016".

Напомним, нынешний Международный инвестиционный форум является юбилейным: он проходит в 15-й раз. Его площадкой стал главный медиацентр Олимпийского парка в Имеретинской низменности.

За прошедшие годы форум в Сочи зарекомендовал себя как одно из наиболее значимых мероприятий в экономической жизни нашей страны. Традиционно на него собираются российские и иностранные представители бизнеса, политических кругов, экспертного и медиа-сообщества. В нынешнем году на этот форум соберутся около 700 руководителей российских и иностранных компаний из 25 стран мира.

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