В Арбитражном суде Свердловской области расскажут о банкротстве граждан

3 октября 2016 в 16:00 в конференц-зале Арбитражного суда Свердловской области (улица Шарташская, 4) состоится информационная сессия по вопросам применения положений Главы Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Банкротство гражданина).

Предварительная запись на мероприятие осуществляется по телефону: (343) 371-38-51 либо посредством направления сообщения на электронную почту.