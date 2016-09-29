В Арбитражном суде Свердловской области расскажут о банкротстве граждан
29 сентября 2016, 13:55
3 октября 2016 в 16:00 в конференц-зале Арбитражного суда Свердловской области (улица Шарташская, 4) состоится информационная сессия по вопросам применения положений Главы Х Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (Банкротство гражданина).
Предварительная запись на мероприятие осуществляется по телефону: (343) 371-38-51 либо посредством направления сообщения на электронную почту.
Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Поделиться ссылкой
Печать