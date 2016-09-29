В России с начала года в результате врачебных ошибок погибли 142 ребёнка

29 сентября 2016, 14:36

На состоявшейся в Следственном комитете РФ коллегии по вопросам организации работы по расследованию преступлений, связанных с некачественным оказанием медицинской помощи, глава ведомства Александр Бастрыкин обнародовал статистику погибших в результате действий врачей граждан. Только с начала 2016 года в России неправильное лечение стало причиной смерти 352 человек, в том числе 142 детей.

Эти цифры впрочем, меньше, нежели в прошлом году: тогда погибло 712 человек, из которых 317 - дети. Всего же в 2015 году потерпевшими в результате подобных преступлений стали 888 человек.

- В первом полугодии 2016 года в следственные органы Следственного комитета Российской Федерации поступило 2516 сообщений о преступлениях, связанных с врачебными ошибками и ненадлежащим оказанием медицинской помощи, по результатам их рассмотрения возбуждено 419 уголовных дел, - уточнил Александр Бастрыкин.

Председатель СК России обратил внимание на существующие в ряде регионов проблемы в раскрытии подобных преступлений - следователи выносили либо необоснованные процессуальные решения, либо бездействовали. Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных всестороннего исследования обстоятельств гибели пациентов в каждом конкретном случае, указав подчиненным на необходимость заключения соглашений о сотрудничестве с Росздравнадзором и местными департаментами здравоохранения, которые в рамках заключенных соглашений уже информируют следственные управления обо всех фактах смертей несовершеннолетних, беременных и рожениц. 

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