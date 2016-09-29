Свердловским производителям овощей помогут субсидиями

29 сентября 2016, 15:12

Сельхозпредприятия, выращивающие семенной картофель и овощи открытого грунта, смогут получить  субсидии из бюджета Свердловской области. Такое постановление  регионального правительства опубликовано на интернет-портале правовой информации Свердловской области.

Этот документ разработан для того, чтобы создать на Среднем Урале условия для увеличения производства семенного картофеля и овощей. Областной бюджет готов компенсировать часть стоимости агротехнологических работ (вспашки, посева и так далее) для хозяйств, получающих урожай семенного картофеля, капусты, моркови и свёклы. Субсидия из областного бюджета будет рассчитываться по формуле: 3 000 рублей за один гектар посевных площадей. Кроме того, в перспективе есть возможность получить дополнительные средства из федеральной казны, но пока неизвестно, в каком размере.

Напомним, нынешней осенью уборка овощей и картофеля на полях Свердловской области идёт неплохими темпами.

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