Главный жилинспектор России Андрей Чибис назвал свердловский опыт капремонта достойным изучения

На состоявшемся в Москве III Всероссийском съезде региональных операторов проведения капремонта заместитель министра строительства и ЖКХ РФ, главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис отметил, что опыт Свердловской и Московской областей, а также Хабаровского края необходимо тиражировать по всей стране.

Как подчеркнул Андрей Чибис, Средний Урал — один из немногих регионов, где капремонт делается комплексно: фасад, внутридомовые инженерные сети, крыша и подвал. Кроме того, в рамках губернаторской программы к маю 2017 года в городах Свердловской области будут заменены 1 156 лифтов.

Кстати, как сообщает департамент информполитики губернатора, Средний Урал сейчас занимает третье место в России по объёму капремонта и второе место по стране — по количеству видов работ, выполняемых в многоквартирных домах. По итогам 2016 года в нашем регионе будут обновлены 2 450 зданий.

По словам и.о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, результативная работа региональных властей по ремонту домов повысила доверие собственников квартир к этой программе. Собираемость взносов на капремонт на Среднем Урале уже превысила среднероссийский показатель (77%) и достигла 81%.