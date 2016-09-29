Химики УрФУ вырастят голубую плесень и разработают закваску для элитных сортов сыра

29 сентября 2016, 15:43

Учёные и студенты биотехнологического направления Химико-технологического института УрФУ намерены выйти на новый уровень изучения пищевых биотехнологий: выращивать голубую плесень и создавать закваску для производства элитных сортов сыра, сообщает пресс-служба вуза.

Химики исследуют широкий спектр продуктов. В этом им помогает новое оборудование — биореактор, ферментатор, ламинарный шкаф, микроскопы. Как рассказал профессор ХТИ УрФУ Максим Миронов, сейчас в лаборатории уже разрабатывают новые рецепты йогурта, обогащённого полезными веществами, в ближайшем будущем здесь вырастят голубую плесень и разработают закваску для производства элитных сортов сыра.

Отметим, биотехнологическая лаборатория кафедры технологии органического синтеза открыта в химико-фармацевтическом центре УрФУ(по программе "Фарма-2020"). В России действуют шесть таких центров.

— Я занимаюсь исследованием образцов йогурта, которые получаю сама или беру на предприятиях. Для того чтобы провести анализ, с помощью центрифуги я разделяю йогурт на водный слой, в котором содержатся различные растворимые вещества (сахара, аминокислоты и пр.), и сухую часть, которая содержит белки, жиры и т. д., и исследую их раздельно на содержание различных компонентов. Это очень удобный способ для того, чтобы проанализировать качество продукта, — делится информацией магистрантка ХТИ УрФУ из Египта Моника Ибрахим.

Для получения нового рецепта йогурта химик добавляет в молоко бета-глюкан и исследует, как он влияет на параметры получившегося продукта. По словам студентки, важно создать такую композицию, которая была бы полезной и выдержала все нормативные показатели, поскольку при обогащении полезными веществами продукт может изменить вкус и другие физико-химические показатели.

Напомним, в Свердловской области производство сыра и сырных продуктов выросло в несколько раз. Крупным товарным производством сыра в регионе занимаются восемь молочных заводов. Полутвёрдые сыры выпускают лишь на одном — Ирбитском. Твёрдые фасованные и плавленые сыры — на предприятии Торговый дом "Сыробогатов". На остальных — мягкие или рассольные сыры. Сычужные ферменты и закваски каждое предприятие приобретает у своих поставщиков, часто отдавая предпочтение европейским производителям.

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