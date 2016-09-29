Уральские гонщики победили в чемпионате России по ралли

Свердловские гонщики Сергей Ременник (пилот) из Асбеста и Марк Розин (штурман) из Екатеринбурга по итогам финальных соревнований, прошедших в Республике Адыгея, стали чемпионами России по ралли в зачётной группе №4 среди полноприводных автомобилей. Об этом "ОГ" сообщил Сергей Ременник.

Сергей Ременник и Марк Розин в составе команды "Prospeed-Uralasbest" в течение года успешно проехали 6 этапов чемпионата России: ралли "Карелия", ралли "Пено" (Тверская область), ралли "Белые ночи" (Карелия), ралли "Эковер" (Асбест), ралли "Гуково" (Ростовская область) и ралли "Адыгея". По итогам всех шести этапов команда "Prospeed-Uralasbest" стала чемпионом России в общем зачёте, а Сергей Ременник и Марк Розин победили в личном первенстве.

"Моим основным соперником был Олег Топоров из Майкопа. Финальная трасса была для него, можно сказать, домашней, и мы до последнего момента не знали, кто станет чемпионом. Лучший результат мы показали в Тверской области (ралли "Пено") и в Асбесте (ралли "Эковер"). Самая сложная дистанция для нашего экипажа оказалась в Ростовской области - "Гуково". Была невыносимая жара, температура в автомобиле зашкаливала за 60 градусов, и вдобавок на последних километрах у нашей машины загорелся мотор. Мы с Марком счастливы, что у нас всё получилось, мы стали чемпионами России", - поделился впечатлениями гонщик Сергей Ременник.

Фото: Арнаутова Лина