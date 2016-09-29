В исправительной колонии №12 продемонстрируют производственные мощности

29 сентября 2016, 15:59

30 сентября в 11.00 в исправительной колонии №12 ГУФСИН России по Свердловской области состоится показ производственных возможностей учреждения. 

Гостям покажут, как живёт колония-завод, выполняющая большой производственный план (заключившая недавно контракт с УВЗ на сумму более 400 млн рублей). Учреждение активно работает с малым и средним бизнесом. В ИК-12 только за последние месяцы изготовили уникальный спортивный тренажерный комплекс, остановочный комплекс для автобусных, трамвайных и троллейбусных остановок Нижнего Тагила и Екатеринбурга.

В колонии благодаря производственной базе и специалистам (их обучают в профучилище при колонии) могут выполнить практически любой заказ из металла. Здесь производят уникальные сейфы с аэрографией. В ИК-12 можно нанести аэрографию на автомобиль. С недавних пор освоен широкий спектр изделий из дерева.

Внимание! Для посещения колонии необходима предварительная аккредитация! 

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