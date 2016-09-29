Роспотребнадзор оштрафовал детский сад в Нижней Туре на 100 тысяч рублей

В детском саду "Чебурашка" в Нижней Туре эксплуатировали неисправное электрооборудование, а сотрудники несвоевременно проходили медосмотры. Пищеблок был закрыт на два месяца, а административные взыскания в виде штрафов достигли суммы 97 тыс. 500 рублей, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

В детском саду нарушали условия хранения пищевых продуктов и готовили пищу на старой электроплите, а внутренняя отделка помещения пищеблока требовала ремонта. Сотрудники несвоевременно проходили медосмотры, гигиеническое обучение и аттестацию, в личных книжках сотрудников отсутствовали данные о вакцинации. Лабораторные испытания показали несоответствие готовой продукции санитарным нормам и несоответствие питьевой воды централизованного водоснабжения по показателям цветность и мутность.

Специалисты надзорного ведомства составили 5 протоколов на юридическое лицо, 5 – на должностных лиц, 2 – на граждан. Решением Нижнетуринского городского суда пищеблок был закрыт на 60 суток.

Отметим, в этот период дети продолжали посещать детский сад. Меню скорректировали, организовали доставку готовой продукции из другого пищеблока того же образовательного учреждения (детский сад состоит из трёх корпусов, в двух имеются пищеблоки).

Как сообщили корреспонденту "ОГ" в детском саду, все нарушения устранены и пищеблок заработает уже с понедельника, 3 октября.