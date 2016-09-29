В УрФУ рассмотрят заявление о лишении главы минкульта РФ Мединского докторской степени

4 октября в 15:00 в Уральском федеральном университете (УрФУ, Екатеринбург) диссертационный совет Д 212.285.16 рассмотрит заявление о лишении министра культуры РФ Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук.

Екатеринбургским учёным предстоит перепроверить докторскую диссертацию министра культуры "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", которую он защитил в 2011 году в Москве. По результатам проверки будет вынесено решение, соответствует ли работа критериям научности.

Предварительная запись для СМИ, желающих освещать ситуацию, проводится до 15:00 3 октября.