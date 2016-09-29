Студентка журфака УрФУ получила первую стипендию от Свердловского союза журналистов

Третьекурсница журфака Уральского федерального университета Жанна Мельникова получила первую стипендию от Свердловского творческого союза журналистов (СТСЖ).

Как сообщили в СТСЖ, именную годовую стипендию по 6250 рублей в месяц студентка получила за достижения сразу по трём "фронтам": по итогам сессии, производственной практики и конкурса на лучший материал. А о самом решении учредить такую стипендию от Свердловского творческого союза журналистов объявил в апреле нынешнего года председатель СТСЖ Александр Левин на торжествах по случаю 80-летия журналистского образования на Урале.

Помимо учёбы в УрФУ Жанна Мельникова увлекается художественно-публицистическими жанрами, в частности, любит писать о кино.

Фото: СТСЖ