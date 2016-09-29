Автосалон "Volkswagen" в Верхней Пышме продавал опасную стеклоомывающую жидкость

29 сентября 2016, 16:53

В Верхней Пымше в автосалоне "Volkswagen" (ООО "КМК-Групп") торговали стеклоомывающей низкозамерзающей жидкостью, изготовленной с использованием метанола, сообщает Управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

Жидкость стеклоомывающей низкозамерзающей марки "Чистое стекло-20" (производства ООО Тектрон) и "HubbaBubba" (производства ООО "Хим-Вест") проверили в Центре гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. Экспертиза показала несоответствие стеклоомывающих жидкостей "Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299": в пробах был обнаружен метанол. 

— Действие паров метанола выражается в раздражении слизистых оболочек глаз и более высокой подверженности заболеваниям верхних дыхательных путей, головных болях, звоне в ушах, дрожании, невритах, расстройствах зрения. Особенно пары опасны для детей, а также для людей находящихся в машине, в которой используется стеклоомывающая жидкость с метанолом, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. 

ООО "КМК-Групп" получило предписание о прекращении реализации стеклоомывающих жидкостей и предписание об устранении выявленных нарушениях. По результатам рассмотрения материалов проверки Арбитражным судом Свердловской области принято решение о наложении административного штрафа в размере 150 тыс. рублей с конфискацией стеклоомывающей жидкости.

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