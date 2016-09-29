В Екатеринбурге расскажут о современных мюзиклах

30 сентября в 17:00 в Свердловской государственной детской филармонии (ул. 8 марта, 36) пройдет пресс-конференция, посвященная премьере мюзикла "Дубровский", которая состоится 1 октября. Тема пресс-конференции: "Пушкин под рок-н-ролл. За что любят и, за что критикуют современные мюзиклы".

В качестве спикеров выступят и.о. министра культуры Свердловской области Павел Креков, директор Свердловской государственной детской филармонии Людмила Скосырская, композитор и продюсер мюзикла "Дубровский", а также таких проектов, как "Народный артист", "Секрет успеха", "Битва хоров" Ким Брейтбург, музыкальный руководитель мюзикла "Дубровский", педагог по вокалу в программе "Фактор А", главный хормейстер шоу "Битва хоров" и "Наш выход" Валерия Брейтбург, режиссёр-постановщик и хореограф мюзикла "Дубровский", художественный руководитель и главный балетмейстер Ансамбля танца "Русские сезоны" Николай Андросов, главный художник мюзикла Валентин Федоров.

Также в 18-30 состоится генеральная репетиция "Дубровского", по итогам которой будет предоставлена возможность общения с артистами и музыкантами, участвующими в мюзикле.