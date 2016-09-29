В Екатеринбурге завершает работу ХХ Менделеевский съезд

29 сентября 2016, 16:48

30 сентября в 16:00 в пресс-центре Международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" состоится брифинг вице-президента РАН Сергея Алдошина и председателя УрО РАН Валерия Чарушина, посвящённый закрытию ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии.

В 16:30 начнётся церемония закрытия съезда с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В 10:00 стартует финал научно-практического химического турнира «Химический вызов» (Chemical Challenge), на котором школьники УрФО сразятся за кубок Менделеева. Баталии будут разворачиваться до 15:45 в павильоне № 4 (зал пленарных заседаний).

С 9:00 продолжат свою работу несколько секций:

  • Химические аспекты альтернативной энергетики (зал № 5)
  • Химия ископаемого и возобновляемого водородного сырья (зал № 16, павильон № 3)
  • Медицинская химия: фундаментальные и прикладные аспекты (зал № 4).
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