В Екатеринбурге завершает работу ХХ Менделеевский съезд

30 сентября в 16:00 в пресс-центре Международного выставочного центра "Екатеринбург-Экспо" состоится брифинг вице-президента РАН Сергея Алдошина и председателя УрО РАН Валерия Чарушина, посвящённый закрытию ХХ Менделеевского съезда по общей и прикладной химии.

В 16:30 начнётся церемония закрытия съезда с участием министра промышленности и науки Свердловской области Сергея Пересторонина.

В 10:00 стартует финал научно-практического химического турнира «Химический вызов» (Chemical Challenge), на котором школьники УрФО сразятся за кубок Менделеева. Баталии будут разворачиваться до 15:45 в павильоне № 4 (зал пленарных заседаний).

С 9:00 продолжат свою работу несколько секций: