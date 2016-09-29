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Екатеринбургские художники разрисовали дома на Ямале

29 сентября 2016, 17:32

Новые стрит-арт объекты в посёлках Новый порт и Мыс Каменный (Ямало-Ненецкий автономный округ) создали художники из Екатеринбурга Павел Гончаренко и Анастасия Москвина в сентябре в рамках VII российского фестиваля уличного искусства "Стенограффия". Об этом "ОГ" сообщила координатор фестиваля Анна Клец.

"За Полярный круг в этом году отправилось 10 человек: художники и организаторы. Мы создаем арт-объекты в населённых пунктах, которые входят в географию программы социальных инвестиций "Родные просторы" партнёра нашего фестиваля "Газпромнефть", поэтому оказались так далеко. "Тёплые стены" и "Сказки" - темы эскизов в этом году. Воплощением работы "Птица" (автор эскиза екатеринбурженка Наталья Пастухова) занималась Анастасия Москвина в посёлке Новый порт. Павел Гончаренко вместе с художницей из Москвы украсил двухэтажный жилой дом посёлка Мыс Каменный объектом "Гуси-лебеди" (эскиз московской художницы Марии Чухровой). Чтобы разрисовать дома ребятам понадобилось трое суток, им не помешали даже погодные условия - на Ямале был сильный туман", - рассказала Анна Клец. 

Арт-объект "Гуси-лебеди"

Арт-объект "Птица" 

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