В Общественной палате обсудят проект закона о садоводстве и огородничестве

3 октября в 14:00 в Общественной палате Свердловской области (улица Малышева, 101) состоится общественная экспертиза проекта федерального закона №1160742-6 "О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РоссийскойФедерации".

Согласно законопроекту, вводятся два типа правовых форм товариществ собственников: садоводческое и огородническое товарищество. В документе прописано понятие "садовый дом", для размещения которого не потребуется разрешение на строительство. Садовый участок сможет использоваться для строительства жилого дома для постоянного проживания. Однако на огородном земельном участке запрещается возводить капитальные строения. Граждане вправе размещать на них исключительно хозяйственные постройки.

Документ предлагает отказаться от понятия "жилое строение", а также унифицирует порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности. В законопроекте определены общие принципы расчета взносов в товариществах, а также перечислены цели, на которые такие взносы могут быть израсходованы.