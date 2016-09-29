Россияне должны банкам более 9 триллионов рублей

29 сентября 2016, 17:54

По итогам лета российские заёмщики имеют 76 млн. открытых кредитов, общая сумма долга по которым составила 9,16 трлн рублей. Таковы данные аналитических справок, опубликованных Объединённым кредитным бюро. Всего за август 2016 года банки выдали 2 млн. 250 тыс. новых кредитов общим объёмом более 288,7 млрд. рублей.

Наиболее значительный рост закредитованности показал сегмент кредитных карт. Их количество выросло на 6%, а объемы сразу на 103%. В августе банки выдали 700,9 тыс. кредитных карт общим объёмом более 40,4 млрд. рублей (для сравнения -  годом ранее банки выдали 662,1 тыс. карт на 19,9 млрд. рублей). Резкий рост объёмов кредитования специалисты объясняют значительным увеличением среднего одобренного лимита по карте: с 30 до 58 тыс. рублей.

Что касается кредитов наличными, то их было выдано чуть менее 1,5, а общая сумма составила 163,1 млрд. рублей. Это ненамного больше, чем в прошлом году: тогда банки выдали 1,43 млн. кредитов на 129,4 млрд. рублей. 

А вот выданные банками ипотечные займы выросли всего на 2% в количественном плане, а в денежном - итого меньше: на 1%. За август было выдано 41,8 тыс. кредитов на 66,3 млрд. рублей, в прошлом году – 41,1 тыс. кредитов на 65,6 млрд. рублей. 

Количество автокредитов напротив - снизилось на 14%, а объёмы на 2%. В августе было выдано 21,9 тыс. автокредитов на 16,8 млрд. рублей против 25,5 тыс. кредитов на 17,1 млрд. рублей. годом ранее. Средний размер выданного автокредита вырос с 670 до 765 тыс. рублей.

В то же время за лето объём просроченных долгов вырос на 7 млрд. рублей и составил 1,27 трлн. рублей. В эту сумму входят кредиты, взятые наличными (782 млрд. рублей),  кредитными картами (245 млрд. рублей), автокредиты (83 млрд. рублей) и ипотекой (189 млрд. рублей). 

При этом общее количество просроченных кредитов за лето снизилось на 12 тыс. штук - теперь таких всего 13,5 млн.

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